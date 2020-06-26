Суд оправдал обвиняемого в халатности и превышении полномочий главного архитектора Ростова

Главного архитектора Ростова-на-Дону, обвиняемого сразу по двум статьям, оправдали. Роману Илюгину вменяли халатность и превышение должностных полномочий. Заседание состоялось в Ворошиловском районном суде города 29 июня.Напомним, чиновника задержали в феврале 2019 года. По версии следствия, Роман Илюгин незаконно подписал разрешение на строительство двух домов. Якобы застройщик не предоставил необходимые слушания и не провёл публичные слушания. Архитектор в ходе следствия пояснил, что здания возводились в зоне жилищного строительства, а значит, указанные выше процедуры не являются необходимыми.Также задержанного обвиняли в том, что он «проморгал» 12 незаконных построек. По словам Илюгина, контроль за строительством не входил в его обязанности.Вместе с ним были задержаны главный архитектор Ростовской области и главный архитектор Мартыновского района. Их вскоре отпустили, а Илюгин сначала находился под стражей, потому был отправлен под подписку о невыезде.В результате суд постановил, что Роман Илюгин невиновен, и оправдал его по всем статьям.