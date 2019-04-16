Главный архитектор Ростова-на-Дону останется в СИЗО



Роман Илюгин – главный архитектор Ростова-на-Дону останется в СИЗО. Заседание по обжалованию меры пресечения прошло 18 апреля в Ростовской областном суде.



По информации пресс-службы суда, Илюгин останется в следственном изоляторе до 23 апреля включительно.



Напомним, Роман Илюгин, а также главные архитекторы Ростовской области и Мартыновского района были задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, они, пользуясь положением, незаконно выдавали, а также продлевали разрешения на строительство многоквартирных домов. В результате таких действий были нарушены права участников долевого строительства, денежные средства которых в сумме более 35 миллионов рублей были похищены.