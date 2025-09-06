Глава Ростова прокомментировал ситуацию со строительством фонтана на площади Ленина

Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону фонтан на площади Ленина будет возведен в соответствии с проектом, который выбрали сами горожане, как сообщил глава города, Александр Скрябин.Выбор дизайна фонтана, который будет расположен напротив отеля "Амакс", был сделан ростовчанами еще в конце июня. Проект архитектора Александра Ломтева получил поддержку 37,3% голосовавших. Однако, спустя два месяца, архитектор не получил никакой информации о прогрессе строительства. Проект фактически застопорился.Также известно, что Александру предлагали сотрудничество с компанией "ФонтанГрад", от которого он отказался. По его словам, он делился своими идеями с компанией еще до начала голосования, но они не были приняты во внимание.— Я предлагал «ФонтанГраду» сотрудничество в разработке концепции восстановления фонтана задолго до голосования, но они проигнорировали мое предложение, заявив о желании создать «что-то симметричное». В настоящий момент я отказался от работы с этой фирмой, — пояснил архитектор.Появилась информация о проведении повторного голосования, в котором жителям Ростова предложат выбрать проект заново.Тем не менее, Александр Скрябин, глава города, подчеркнул, что победитель уже определен и строительство начнется по проекту, выбранному горожанами.В ближайшее время начнутся работы по подготовке площадки к строительству фонтана.