Ростовчане выбрали, как должен выглядеть фонтан на площади Ленина

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В донской столице 30 июня завершилось голосование за проект фонтана на площади Ленина. Участие приняли более 5 тысяч ростовчан.Жители города выбирали из пяти предложенных вариантов. В начале голосования лидировал проект, разработанный компанией «ФонтанГрад». Архитекторы предложили установить современные фонтаны, создать зоны для прогулок и отдыха, а также открыть на территории кафе. Спустя неделю ситуация изменилась. Большинство голосов получил проект архитектора Александра Ломтева.В нем специалист подчеркнул историческую значимость места и предложил вернуться к традициям, которые были актуальны 30–40 лет назад. За сохранение исторической преемственности проголосовали 37,3% горожан.Этот проект получил одобрение жителей города. По словам активистов, защищающих городские памятники, именно такой фонтан хотели видеть горожане.Напомним, что в 2020 году на этом месте хотели построить 22-этажный дом. К счастью, этого не произошло по техническим причинам. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, отметил что в данный момент объект выкуплен у текущего застройщика и передан городу.