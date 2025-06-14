В Ростове более трех тысяч человек проголосовали за проект благоустройства фонтана на Ленина

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове на платформе «Активный ростовчанин» продолжается голосование за проект благоустройства фонтана перед гостиницей «АМАКС» на площади Ленина.В голосовании уже приняли участие более трех тысяч ростовчан, отметил глава города Александр Скрябин.Архитекторы представили пять различных проектов благоустройства территории фонтана зелёными насаждениями, цветниками, зонами прогулок, детскими и спортивными зонами отдыха.—Благодаря врио Губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю, на площадь Ленина вернется фонтан. И теперь именно вы решаете каким быть будущему фонтану. Сейчас идут праздничные выходные и у нас появляется больше времени, чтобы проголосовать за очень важный для благоустройства города проект, - отметил Александр Скрябин.Отдать свой голос за один из проектов можно не только на платформе «Активный ростовчанин», но и через qr-коды, размещенные на баннерах на площади Ленина. Голосование продлится до конца июня.