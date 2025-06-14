В Ростове более трех тысяч человек проголосовали за проект благоустройства фонтана на Ленина
В Ростове на платформе «Активный ростовчанин» продолжается голосование за проект благоустройства фонтана перед гостиницей «АМАКС» на площади Ленина.
В голосовании уже приняли участие более трех тысяч ростовчан, отметил глава города Александр Скрябин.
Архитекторы представили пять различных проектов благоустройства территории фонтана зелёными насаждениями, цветниками, зонами прогулок, детскими и спортивными зонами отдыха.
—Благодаря врио Губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю, на площадь Ленина вернется фонтан. И теперь именно вы решаете каким быть будущему фонтану. Сейчас идут праздничные выходные и у нас появляется больше времени, чтобы проголосовать за очень важный для благоустройства города проект, - отметил Александр Скрябин.
Отдать свой голос за один из проектов можно не только на платформе «Активный ростовчанин», но и через qr-коды, размещенные на баннерах на площади Ленина. Голосование продлится до конца июня.