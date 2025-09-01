Глава Ростова Александр Скрябин провел со старшеклассниками открытый урок в новой школе №32

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Глава Ростова Александр Скрябин 1 сентября посетил новую школу №32 в микрорайоне Суворовском. В честь Дня Знаний он провел открытый урок для старшеклассников.Темой для беседы стала «Эстафета поколений». В результате живого диалога Александр Скрябин обсудил с учащимися значимость сохранения исторической памяти и важность развития знаний в этой области.- Новая школа рассчитана на 1600 мест и имеет инженерно-технологическую направленность. Это означает, что помимо углубленного изучения точных наук и профессиональных дисциплин, учащиеся будут получать усиленные знания по истории и другим гуманитарным предметам, - отметил Александр Скрябин.В кабинетах для обучения ребят есть все самое необходимое. В том числе: кабинеты робототехники, пространства для работы с беспилотными системами, интерактивное оборудование классов. А также четыре спортзала и большая столовая.Глава Ростова пожелал ученикам и педагогам школы успехов в новом учебном году.Отметим, что в День знаний в Ростове работу начали пять новых зданий школ. В 2025 году насчитывается 135 тысяч школьников. Первый звонок прозвенел для 12,5 тысяч первоклассников.