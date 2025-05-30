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Глава Ростова Александр Скрябин назначил нового заместителя по вопросам транспорта

Глава Ростова Александр Скрябин назначил нового заместителя по вопросам транспорта
Глава Ростова Александр Скрябин назначил нового заместителя по вопросам транспорта дорожного хозяйства. Должность занял Владимир Иванов.

Начинал свою карьеру Иванов в ОАО «Донской кирпич». Позже занимал должность директора Департамента координации строительства и перспективного развития донской столицы. Также был заместителем главы Администрации города (по строительству) и директором Департамента координации строительства и перспективного развития.

С начала 2020 года и до середины 2025-го я занимал руководящие позиции в коммерческих компаниях, которые занимались строительством важных инфраструктурных объектов федерального значения.

До этого в этой должности работал Дмитрий Симков. Он отвечал за транспорт и дорожное хозяйство с апреля 2021 года.
Фото: Александр Скрябин
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