Фото: Александр Скрябин

Глава Ростова Александр Скрябин назначил нового заместителя по вопросам транспорта дорожного хозяйства. Должность занял Владимир Иванов.Начинал свою карьеру Иванов в ОАО «Донской кирпич». Позже занимал должность директора Департамента координации строительства и перспективного развития донской столицы. Также был заместителем главы Администрации города (по строительству) и директором Департамента координации строительства и перспективного развития.С начала 2020 года и до середины 2025-го я занимал руководящие позиции в коммерческих компаниях, которые занимались строительством важных инфраструктурных объектов федерального значения.До этого в этой должности работал Дмитрий Симков. Он отвечал за транспорт и дорожное хозяйство с апреля 2021 года.