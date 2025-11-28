Новости
Кризис в хоккейном клубе «Ростов»: восемь поражений подряд

Хоккейный клуб «Ростов» переживает трудные времена. В ноябре команда оказалась на 27-м месте в турнирной таблице ВХЛ, что свидетельствует о серьёзном кризисе.

За последний осенний месяц ростовчане потерпели шесть поражений: «Олимпия» — ХК «Ростов» (4:0), «Молот» — ХК «Ростов» (5:0), «Торос» — ХК «Ростов» (2:1), «Ижсталь» — ХК «Ростов» (3:1), «Кристалл» — ХК «Ростов» (0:4) и «Дизель» — ХК «Ростов» (0:5). 22 ноября «Ростов» уступил «Рязани-ВДВ», а 24 ноября — «АКМ» из Тулы (2:7).

Главный тренер клуба Григорий Пантелеев назвал ситуацию «стыдом и позором». Руководство клуба предпринимает меры для улучшения положения. Подписан контракт с 21-летним нападающим Муратом Галиевым, а также состоялся обмен игроками с «Рязанью-ВДВ»: «Ростов» получил нападающего Кирилла Кондырева, отдав Артёма Левинского.

30 ноября «Ростов» проведёт домашнюю игру с «Нефтяником», и есть надежда, что изменения в составе помогут команде выйти из кризиса.
Фото: ХК Ростов
