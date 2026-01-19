Гидрометцентр предупредил об обмелении реки Дон до опасных отметок

Фото: администрация Азова

Традиционные крещенские купания в Азове отменены в этом году из-за критического спада уровня воды в реке Дон. Об этом сообщили в администрации города, ссылаясь на предупреждение Гидрометцентра России.Причиной стал ветровой сгон – природное явление, вызванное сильным северо-восточным ветром, который в последние дни достигает 8 метров в секунду. Ветер отгоняет воду от берегов, оголяя дно реки и делая купания небезопасными. Маловодье наблюдается в устье реки на участке между Аксаем и Азовом и, по прогнозам синоптиков, продлится до конца дня 19 января.Администрация города рекомендует жителям, желающим соблюсти православную традицию, посетить ближайшие купели, расположенные в Азовском районе.