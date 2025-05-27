Уровень воды в устье реки Дон понизился из-за сильного ветра

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Уровень воды в устье реки Дон значительно снизился из-за сильного ветра. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра.По прогнозам синоптиков, низкий уровень воды сохранится до 28 мая. Речь идет о части реки Дон от города Аксая до Азова. Основной причиной этого явления стал сильный штормовой ветер, скорость которого достигала 20 метров в секунду.26 мая донской регион подвергся пыльной буре. Из-за ветра люди испытывали трудности при передвижении по улицам. Песок проникал не только в глаза и нос, но и в помещения. В результате штормового ветра на двух женщин упало аварийное дерево.