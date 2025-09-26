В Гидрометцентре предупредили об опасном обмелении реки Дон

Фото: Дондей

Уровень воды в реке Дон снизился до опасных отметок. Об этом жителям сообщили в Гидрометцентре России.Так, маловодье наблюдается в устье реки Дон на участке от Аксая до Азова. Это природное явление продлится до 28 сентября.Специалисты сообщают, что причиной обмеления стал ветровой сгон. Это явление при котором сильные порывы ветра уносят воду от береговой линии в открытое море.Отметим, что последние несколько дней в Ростовской области наблюдается сильный ветер. К сожалению, стихия уже нанесла ущерб. Так, в Ростове упавшее из-за ветра дерево перегородило пешеходную часть на Пушкинской. В тоже время в Зверево обломившаяся ветка застряла в окне квартиры многоэтажки. В Шахтах часть дерева пронзила лобовое стекло авто. К счастью, во все случаи обошлись без пострадавших.