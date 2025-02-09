Штормовое предупреждение ввели из-за понижения уровня воды в реке Дон
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за понижения воды в Дону. Сообщение опубликовали в региональном ГУ МЧС.
До конца суток 9 февраля уровень реки может достигнуть опасных отметок под Азовом. Обмеление связано с сильным ветром, до 15 метров в секунду.
Уход воды может повлиять на работу водозаборных сооружений. Ранее глава администрации Новочеркасска предупредил жителей о возможной остановке водоснабжения в городе.