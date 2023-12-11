В Таганроге случилась авария с трамваем № 5

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В городе Таганроге Ростовской области трамвай столкнулся с «Ладой». Кадры с места ДТП горожане опубликовали в соцсетях. Авария случилась 10 декабря на улице Кузнечной.Предварительно, 63-летний водитель на «Ладе Гранте» двигался в районе дома № 69. Он не пропустил на дороге трамвай, которым управлял 28-летний парень. Мужчина на полном ходу протаранил общественный транспорт.От удара у отечественного транспорта смяло боковые двери. У трамвая оторвало бампер.В УГИБДД по Ростовской области добавили, что в результате аварии никто не пострадал. Транспорт получил механические повреждения.