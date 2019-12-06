Фрагмент средневекового алтарного креста обнаружили в Ростовской области



Археологи Азовского музея-заповедника сообщили о новой редкой находке. Ученым посчастливилось обнаружить фрагмент каменного креста 14-го века. Изделия из камня, а тем более части культовых сооружений - большая редкость для средневекового города.



Этот материал везли издалека, поэтому он был очень дорогим. В связи с этим всегда находились люди, готовые украсть любую архитектурную деталь. Их не останавливало даже то, что фрагмент мог быть частью церковного алтаря. Благодаря таким воришкам археологи узнают о каменных постройках 14-го века. О том, что булыжник украли, говорит место его нахождения — он лежал не там, где находилась церковь.



- Эта находка позволяет говорить, что в центре средневекового Азака находилась крупная православная церковь, - отметил заведующий отделом археологом Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Хоть это только одна часть алтарного креста, мы узнали, что подобные культовые предметы изготовляли профессиональные каменотёсы.