В траншее для газовых труб в Азове обнаружили фундамент средневекового дома



В Азове Ростовской области коммунальные рабочие изо дня в день роют траншеи для прокладки труб. Так как работы ведутся глубоко под землёй, они представляют интерес для археологов. Как признаются работники Азовского музея-заповедника, исследование этих ям — настоящая лотерея. В основном им редко удаётся сделать интересную находку. Но, бывает, археологам улыбается удача.



В траншее, предназначенной для газовых труб, исследователи обнаружили фундамент здания 14-го века. Толщина стен постройки — более одного метра.



- Вот так, буквально на глазах, меняются наши представления о характере застройки в центре средневекового Азака, - рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Ещё несколько лет назад мы думали, что здесь практически нет каменных зданий. Но сейчас на отрезке длиной в триста метров мы находим уже четвёртую каменную постройку.



Учёный добавил, что, скорее всего, это строение имело общественное значение. На его сооружение ушло немало денег. Азак находился далеко от мест добычи камня, и его транспортировка обходилась недёшево. Находка нескольких каменных зданий — это большая удача для археологов.

