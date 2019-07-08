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Азовские археологи исследуют средневековую улицу, выложенную костями животных

Азовские археологи исследуют средневековую улицу, выложенную костями животных
Археологи в Азове работают над восстановлением планировки улиц средневекового города. Так как культурный слой покрыт асфальтом и застроен современными зданиями, это очень тяжёлая задача.

Под Петровским бульваром, где ведутся раскопки, находится улица 14-го века. Она позволяет учёным сложить целостную картину центральной части Азака.

- Задача проследить уличную сеть средневекового города очень заманчивая. Однако она оказалась практически неразрешимой, - отметил заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Древние улицы застроены, и в некоторых случаях мы можем увидеть только их борты.
Азовские археологи исследуют средневековую улицу, выложенную костями животных
От древней улицы до наших дней сохранились ливнесточная траншея и мостовая, выложенная осколками керамики и костями животных. Многие дороги, увы, окажутся уничтоженными строительными работами. В прошлом году специалистам удалось исследовать центральную магистраль.

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