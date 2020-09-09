Фотография с опухшей щекой ростовчанина Дмитрия Диброва шокировала интернет

Ростовчанка Полина Диброва поделилась с подписчиками снимком, где у ее мужа Дмитрия сильно распухла щека. Соответствующую фотографию знаменитость опубликовала на своей странице в «Инстаграм».Фото было сделано во время премии «MAMA's Days AWARDS-2020». На этом мероприятии Дмитрий Дибров был ведущим и постоянно принимал участие в фотосессиях участников. На каждом из снимков пользователи соцсетей заметили странную опухлость щеки ростовчанина.Подписчики Полины Дибровой оказались в недоумении. Что случилось с щекой телеведущего? Почему он продолжает улыбаться, не смотря на огромную «тяжесть» на правой стороне лица? Не заболел ли он? Такие вопросы волнуют почти всех пользователей. Пока ростовская семья никак не прокомментировала опухшую щеку Дмитрия.