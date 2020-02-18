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Полина Диброва рассказала о состоянии супруга

Полина Диброва рассказала о состоянии супруга
Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва рассказала о самочувствии супруга. Накануне Дмитрий попал в больницу с микроинсультом.

По словам девушки, состояние Дмитрия стабильное. Она навестила его в больнице и даже привезла ему музыкальный инструмент.
«Дорогие наши любимые люди! Спасибо за поддержку! Мы чувствуем ваши любовь и заботу! Состояние Дмитрия стабильное, привезла мужу банджо, очень обрадовался, - написала Полина Диброва на своей странице в соцсети. - Некоторое время пробудет в больнице. Дмитрий отдыхает и восстанавливается».

Напомним, 18 февраля Дмитрия Диброва госпитализировали с плохим самочувствием. Как позже стало известно, 60-летний ведущий перенёс микроинсульт. Кроме того, у него диагностировали гипертоническую болезнь. Лечение Дибров проходит в Боткинской больнице.

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