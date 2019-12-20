Известная блогерша назвала ростовчанина Дмитрия Диброва старым хиппующим дедом



Постаревший Дмитрий Дибров вновь стал объектом обсуждения. На этот раз телеведущий оказался в центре скандала из-за фотографий, которые опубликовала блогерша Елена Миро.



В Сети она обратила внимание на то, что фото Диброва в «Инстаграме» сильно отличаются о тех, что сделаны обычными фотографами.



«Мужчина лет 40 с небольшим, жирноват, но почти хипстер. Пожалуй, тридцатилетней женщине можно показаться с таким на публике и не сгореть при этом от стыда», - написала Миро под снимком Диброва, который предварительно «вылизали», пропустив через фильтры.



Чета Дибровых никак не отреагировала на высказывания Миро. По всей видимости, ведущего и его супругу не волнуют комментарии блогеров.