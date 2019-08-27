На Дону заработал интернет-ресурс для помощи «особенным» детям





В Ростовской области создан интернет-ресурс для помощи «особенным» детям. На сайте размещена карта помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.



Новый ресурс разработан с целью информирования и консультирования семей, воспитывающих детей с ОВЗ, и содействия профильным специалистам. Интернет-площадка появилась в рамках регионального партийного проекта «Особенное детство».

- Дети-инвалиды имеют свою специфику развития, что требует специальной системы воспитания, социального и медицинского сопровождения. Должна быть иной и психология педагогов, руководителей образовательных и социальных учреждений, всех, кто принимает решения, – прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. - Новый сайт станет одним из инструментов решения этой важной социальной задачи.



Благодаря сайту у родителей появилась возможность напрямую задать вопросы специалистам широкого профиля. На вопросы также ответят федеральные эксперты: директор Национального медицинского центра детской гематологии Александр Румянцев, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Татьяна Батышева, руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» Игорь Шпицберг и многие другие.



Там же можно поделиться опытом, обменяться информацией и просто пообщаться с другими пользователями на форуме. В ленте новостей будет размещаться информация о региональной, российской и мировой практике помощи детям с особенностями развития.

– На областной карте размещены близлежащие организации и учреждения, которые предоставляют помощь ребенку с ограниченными возможностями здоровья и его семье, – рассказал региональный координатор проекта депутат Законодательного собрания Ростовской области Саркис Гогорян.



В специальном разделе для родителей «особенных» детей собрана подробная информация о различных заболеваниях. Оттуда можно почерпнуть информацию о нарушениях слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, расстройствах аутистического спектра. Раздел содержит сведения о диагностике, соответствующей медицинской помощи, социализации и реабилитации.

Сайт также будет полезен медикам и педагогам. Здесь они смогут найти актуальные материалы о коррекционно-развивающей работе и повышении квалификации.



Напомним, что региональный проект партии «Единая Россия» «Особенное детство» реализуется в Ростовской области с 2017 года. Проект предлагает комплексную поддержку детей и подростков с особыми возможностями здоровья и их семей, создание условий для их комфортной жизни и социализации.



Проект «Особенное детство» способствует выработке эффективных механизмов совместной работы госорганов, профильных учреждений, общественных организаций и родительского сообщества по вопросам реабилитации и интеграции детей с ОВЗ и детей-инвалидов. В реализации проекта участвуют ведущие федеральные и региональные эксперты в вопросах сопровождения детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.