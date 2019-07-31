Фестиваль для особенных детей «Добрая волна» стартовал в Ростовской области



В Ростове-на-Дону стартовал Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна». Региональный отборочный тур прошёл 1 и 2 августа в Областном доме народного творчества.



Проект собирает на своей площадке особенных детей возрастом от 6 до 16 лет. Они смогут проявить себя в сценическом искусстве, вокале, игре на музыкальных инструментах, оригинальном жанре, хореографии и жестовом пении. Организатором всероссийского фестиваля является академия Игоря Крутого при поддержке Фонда Президентских грантов. На Дону он проходит впервые.



- «Добрая вона» - фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья, тех ребят, которые оказались в сложной жизненной ситуации, являются членами многодетных или малообеспеченных семей, - рассказала председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодёжной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина. - На конкурсе талантливые ребята смогут поделиться своими умениями, проявить талант. Мы рады, что в этом году мероприятие проходит в Ростове-на-Дону. Наши участники подали больше заявок, чем в других регионах России. Сейчас зарегистрировали более 120 участников, запланировано 90 выступлений.



В Ростовской области уделяется особое внимание деткам с особенностями развития, поэтому для Донского региона фестиваль особенно актуален. По инициативе председателя Заксобрания Александра Ищенко создан проект «Особенное детство».



В первый день регионального тура прошёл отборочный этап, во второй — гала-концерт и награждение лучших номеров. Призы и подарки получили абсолютно все участники. Победители в номинациях поедут на федеральный этап в Казань.