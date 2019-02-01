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ФК «Ростов» закупит продукты на 6 млн рублей

ФК «Ростов» закупит продукты на 6 млн рублей
Руководство ФК «Ростов» выделило шесть миллионов рублей на покупку консервов, бакалеи и молочной продукции. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

На каждый вид продукции был открыт свой конкурс. Сумма каждого тендера – два миллиона. Из бакалеи «жёлто-синие» заказывают чай, кофе, муку, макаронные изделия, печенье и шоколад. Из молочных продуктов - в основном сыры различных видов. В консервированную продукцию входят фрукты, овощи, печень трески и разнообразные соусы. Всего список включает 308 наименований.

Заявки на участие в тендерах принимались до 1 февраля. В тот же день клуб объявил победителей.

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