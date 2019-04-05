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ФК «Ростов» потратит 2 млн рублей на овощи

ФК «Ростов» потратит 2 млн рублей на овощи
Футбольный клуб «Ростов» закупит овощей на два миллиона рублей. Такая информация появился на сайте госзакупок.

Согласно документации, администрация «жёлто-синих» предоставила список покупок, состоящий из 62 пунктов. Так, поставщик должен предоставить несколько по несколько видом баклажанов, грибов, зелени, кабачков, капусты, картофеля, салата, перца, огурцов и многого другого. Поставщика определили 9 апреля. В этот же день исполнитель заказа должен предоставить всю заказанную продукцию.

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