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ФК «Ростов» закупил овощи и фрукты на 1 млн рублей

ФК «Ростов» закупил овощи и фрукты на 1 млн рублей
Футбольный клуб «Ростов» закупил внушительную партию свежих овощей. На товар администрация «жёлто-синих» потратила один миллион рублей. Такая информация размещена на сайте госзакупок.

В документации указано, что клуб всегда пользуется услугами одного и того же поставщика. Для питания спортсменов купили овощи, фрукты, зелень, орехи и сухофрукты. Товар поставили 11 октября.

На сайте не указано, какие именно сорта и виды продукции закупил ФК «Ростов».

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