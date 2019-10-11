ФК «Ростов» закупил овощи и фрукты на 1 млн рублей



Футбольный клуб «Ростов» закупил внушительную партию свежих овощей. На товар администрация «жёлто-синих» потратила один миллион рублей. Такая информация размещена на сайте госзакупок.



В документации указано, что клуб всегда пользуется услугами одного и того же поставщика. Для питания спортсменов купили овощи, фрукты, зелень, орехи и сухофрукты. Товар поставили 11 октября.



На сайте не указано, какие именно сорта и виды продукции закупил ФК «Ростов».