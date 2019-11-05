«Ростов» закупил топливо на миллион рублей



Футбольный клуб «Ростов» закупил топливо на миллион рублей. Продавец предоставил 5 ноября заказчику смарт-карты для заправки автомобилей. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.



Топливными картами можно воспользоваться на 29 заправках поставщика в Ростовской области и на семи Краснодарского края. На картах установлен лимит. Водитель может приобрести не более ста литров бензина А-92, А-93, А-95 и А-98, не более 250 литров А-76 и А-80 и не более тонны дизельного топлива.



Смарт-картами могут пользоваться только представители футбольного клуба. Каждая карта является собственностью поставщика. В случае ее утери или порчи «Ростов» должен заплатить за повторное изготовление топливной карты 350 тысяч рублей.