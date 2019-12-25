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ФК «Ростов» потратит 2 миллиона рублей на перевозку команд-соперников

ФК «Ростов» потратит 2 миллиона рублей на перевозку команд-соперников
Футбольный клуб «Ростов» выделил два миллиона рублей на перевозку команд-соперников. Такая информация размещена на сайте госзакупок.

«Жёлто-синие» будут оказывать транспортные услуги клубам, участвующим в чемпионате России, Олимп-Кубке России и матчах первенства России 2020 и 2021 годов. Также сюда входят молодёжные составы команд клубов РПЛ сезонов-2019/2020 и 2020/2021.

В документации указано, что исполнитель должен предоставить комфортабельные автобусы международного класса, рассчитанные на 50 пассажиров. Салон должен быть оборудован телевизором, DVD, кондиционером, туалетом и мини-кухней с холодильником. Срок предоставления услуг — с 1 января по 31 декабря 2020 года.

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