На покупку медикаментов ФК «Ростов» потратит 2 млн рублей



Футбольный клуб «Ростов» потратит два миллиона рублей на покупку медикаментов. Администрация «жёлто-синих» разместила соответствующую заявку на сайте госзакупок. Информация появилась на портале 30 августа. В тот же день клуб определил единственного поставщика — одну из фармацевтических компаний.



Поставщик должен предоставить товар в течение пяти дней после подписания договора. «Ростову» требуется закупить различные лекарства, расходные материалы и перевязочные средства. Как известно, футболистам они нужны чаще всего.