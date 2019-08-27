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На покупку медикаментов ФК «Ростов» потратит 2 млн рублей

На покупку медикаментов ФК «Ростов» потратит 2 млн рублей
Футбольный клуб «Ростов» потратит два миллиона рублей на покупку медикаментов. Администрация «жёлто-синих» разместила соответствующую заявку на сайте госзакупок. Информация появилась на портале 30 августа. В тот же день клуб определил единственного поставщика — одну из фармацевтических компаний.

Поставщик должен предоставить товар в течение пяти дней после подписания договора. «Ростову» требуется закупить различные лекарства, расходные материалы и перевязочные средства. Как известно, футболистам они нужны чаще всего.

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