Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Антрекот, вырезка, корейка: ФК «Ростов» закупит мясо на 2 млн рублей

Антрекот, вырезка, корейка: ФК «Ростов» закупит мясо на 2 млн рублей
Футбольный клуб «Ростов» потратит два миллиона рублей на закупку мяса. Соответствующую информацию администрация «жёлто-синих» разместила на портале госзакупок.

Согласно опубликованной документации, клуб оформил заказ на 32 вида продукции. Среди них - говяжья и свиная вырезки, стейки, антрекот, язык, корейка, мясо ягнёнка, кроличьи ножки, а также мясо птицы.

В заявке не указаны сроки и даты поставки мяса, так как «Ростов» всегда делает заказ у одного и того же поставщика. Подрядчик должен доставить продукцию в течение трёх суток после подписания контракта.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.