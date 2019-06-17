Антрекот, вырезка, корейка: ФК «Ростов» закупит мясо на 2 млн рублей



Футбольный клуб «Ростов» потратит два миллиона рублей на закупку мяса. Соответствующую информацию администрация «жёлто-синих» разместила на портале госзакупок.



Согласно опубликованной документации, клуб оформил заказ на 32 вида продукции. Среди них - говяжья и свиная вырезки, стейки, антрекот, язык, корейка, мясо ягнёнка, кроличьи ножки, а также мясо птицы.



В заявке не указаны сроки и даты поставки мяса, так как «Ростов» всегда делает заказ у одного и того же поставщика. Подрядчик должен доставить продукцию в течение трёх суток после подписания контракта.