Ещё в 53 городах и районах Ростовской области обнаружили коронавирус. Об этом сообщили в правительстве донского региона 9 августа.Больше всего инфицированных нашли в Ростове-на-Дону. Там выявили 195 новых случаев заражения. На втором месте с 14 заразившимися идёт Сальский район. Замыкают тройку Каменск-Шахтинский и Новочеркасск. В них обнаружили по 10 заболевших.В Батайске, Аксайском и Неклиновском районах оказалось по девять человек с положительным ПЦР-тестом. По восемь случаев заражения нашли в Азовском, Багаевском и Боковском районах, а также в Азове и Константиновском районе.Получше ситуация в Верхнедонском районе, Гуково, Зверево, Новошахтинске и Таганроге. Там, как и в Мясниковском, Песчанокопском и Тацинском районах, обнаружили по семь инфицированных. На одного меньше нашли в Егорлыкском, Миллеровском и Орловском, а также в Пролетарском, Ремонтненском и Цимлянском районах.В Белокалитвинском, Волгодонском и Кашарском, как и в Мартыновском, Шолоховском, Обливском и Целинском новых больных оказалось по пять. По четыре инфицирванных нашли в Веселовском районе, Волгодонске, Шахтах. Аналогичная ситуация произошла в Дубовском, Зимовниковском и Каменском, а также в Матвеево-Курганском, Семикаракорском и Чертковском районах.По три новых случая обнаружили в Донецке и Тарасовском районе. А в Зерноградском, Кагальницком, Красносулинском и Морозовском районах оказалось всего по паре инфицированных. Лучше всего в Заветинском, Куйбышевском, Октябрьском, а также в Родионово-Несветайском и Усть-Донецком районах.Всего с начала пандемии в Ростовской области заразились больше 113 тысяч человек. В том числе 478 заражённых за сегодня.