Ещё в 52 городах и районах Ростовской области нашли коронавирус

Ещё в 52 городах и районах Ростовской области выявили коронавирус. Об этом сообщили на сайте правительства донского региона 29 июля.Лидером по числу инфицированных снова стал Ростов-на-Дону. Там зарегистрировали больше трети всех выявленных случаев заражения - 163 человека с положительным ПЦР-тестом. В Азовском районе инфицированных оказалось 14, в Аксайском - 13, в Сальском - 11, а в Гуково - 9.По восемь заразившихся обнаружили в Батайске, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Зерноградском районах, а также в Красносулинском, Мясниковском, Неклиновском и Шолоховском. В Новочеркасске, Таганроге, Волгодонском, Миллеровском и Семикаракорском районах, заболели по семь человек, а в Обливском и Цимлянском - по шесть.Ещё по пять случаев заражения оказалось в Азове, Зверево, Ремонтненском и Целинском районах. На один меньше - в Шахтах, Багаевском и Куйбышевском районах, а также в Орловском и Пролетарском. В Волгодонске, Донецке, Боковском и Веселовском, а также в Кашарском, Тарасовском и Тацинском инфицированных оказалось по трое.Всего по паре больных обнаружили в Заветинском, Милютинском, Морозовском, Октябрьском и Усть-Донецком. Лучше всего ситуация с ковидом - в Белокалитвинском, Верхнедонском, Дубовском, Егорлыкском, Зимовниковском, Кагальницком, Каменском, Константиновском, а также в Мартыновском, Матвеево-Курганском и Родионово-Несветайском районах, там заболели по одному человеку.За прошедшие сутки в области выявили 403 человек с положительным ПЦР-тестом. Это рекордное количество инфицированных в сутки, такого ещё никогда не было. Всего за весь период пандемии на Дону заразились 108 782 жителя Ростовской области.