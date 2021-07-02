В Ростовской области коронавирус выявили в 49 городах и районах региона. Об этом сообщили на сайте донского правительства 5 июля.Лидером по числу инфицированных снова стал Ростов-на-дону. Там нашли 106 больных коронавирусом. Второе место разделили Каменск-Шахтинский и Мясниковский район с 10 заболевшими.В Азовском и Кагальницком районе COVID-19 подхватили по восемь человек, в Красносулинском - семь. Чуть лучше ситуация в Батайске, Гуково, Таганроге и Аксайском районе. Там выявили по шесть больных коронавирусом.По пять инфицированных нашли в Азове, Новошахтинске, Зерноградском и Кашарском районах, а также Обливском, Сальском и Чертковском районах. А в Волгодонске , Зверево, Багаевском и Егорлыкском районах нашли по четыре человека с положительным тестом на Ковид. То же самое произошло в Константиновском, Миллеровском и Веселовском районах.В Шахтах, Боковском и Дубовском, а также в Пролетарском и Семикаракорском районах за сутки заболели по три человека. В то время как в Донецке, Белокалитвинском, Каменском и Мартыновском районах, а также в Матвеево-Курганском, Неклиновском и Песчанокопском районах нашли только по два заболевших. Столько же выявили в Родионово-Несветайском, Тарасовском и Шолоховском районах.Лучше всего ситуация в Верхнедонском, Зимовниковском, Милютинском и Морозовском районе. Так, как и в Орловском, Ремонтненском и Тацинском, а также в Усть-Донецком, Целинском и Цимлянском районах.Всего за весь период пандемии в области заразились опасным вирусом 100 599 жителей Дона. В том числе 281 человек за последние сутки. Смогли побороть инфекцию больше 90 тысяч дончан.