Еще один ребенок заразился коронавирусом в Ростовской области

На Дону коронавирусом продолжают болеть дети. Об этом говорит статистика, опубликованная на официальном сайте правительства области.Как стало известно, за прошедшие сутки число заболевших в регионе достигло 91. По состоянию на 9 июля, в большинстве случаев - это граждане старше 46 лет. Однако появляются среди инфицированных и маленькие жители Дона. За последние несколько дней коронавирусом заразились три ребенка. Один из них подхватил инфекцию сутки назад.Напомним, дети проще переносят вирус, если не имеется иных хронических болезней. Так, одним из 152 жертв пандемии стал 12-летний пациент. У ребенка было врождённое заболевание центральной нервной системы.