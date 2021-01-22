В ковидных госпиталях Ростовской области умерли еще 11 пациентов

В Ростовской области скончались еще 11 пациентов ковидных госпиталей. За все время пандемии не перенесли инфекцию 2 488 человек, сообщает правительство региона, что составляет 4% от общего числа зараженных.В регистре умерших на 24 января – пятеро мужчин в возрасте от 56 до 89 лет и шесть женщин в возрасте от 52 до 90 лет. Все они страдали сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем организма.Положительные тесты на COVID-19 за сутки получили 388 жителей региона. За все время пандемии заболели ковидом 61 046 дончан.