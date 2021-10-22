В Ростовской области жертвами COVID-19 стали еще 28 человек

В Ростовской области за последние 24 часа от коронавируса умерли еще 28 человек. Актуальные на 26 октября данные сообщает региональное правительство.В регистре умерших зафиксировали восемнадцать женщин в возрасте от 50 до 86 лет и десять мужчин, которым было от 51 года до 83 лет. Общее количество скончавшихся от COVID-19 в регионе составляет 7 583 человека.Положительные ПЦР-тесты за прошедшие сутки получили 599 жителей региона. Большинству из них – от 18 до 45 лет. В стационарах проходят лечение 4 942 инфицированных. В тяжелом состоянии, на инвазивной и неинвазивной вентиляции легких, находятся 394 человека.