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В Ростовской области жертвами COVID-19 стали еще 28 человек

В Ростовской области жертвами COVID-19 стали еще 28 человек
В Ростовской области за последние 24 часа от коронавируса умерли еще 28 человек. Актуальные на 26 октября данные сообщает региональное правительство.

В регистре умерших зафиксировали восемнадцать женщин в возрасте от 50 до 86 лет и десять мужчин, которым было от 51 года до 83 лет. Общее количество скончавшихся от COVID-19 в регионе составляет 7 583 человека.

Положительные ПЦР-тесты за прошедшие сутки получили 599 жителей региона. Большинству из них – от 18 до 45 лет. В стационарах проходят лечение 4 942 инфицированных. В тяжелом состоянии, на инвазивной и неинвазивной вентиляции легких, находятся 394 человека.
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