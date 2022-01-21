Еще 927 жителей Ростовской области заболели коронавирусом
В Ростовской области наблюдается ежедневный прирост заболевших коронавирусом. За сутки с 23 по 24 января диагноз подтвердился у 927 человек.
По информации регионального правительства, большую часть новых инфицированных составила молодежь от 18 до 45 лет (33,5%). Немного меньше, 33% зараженных, - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Среди пенсионеров медики зафиксировали 23,1% пациентов с COVID-19. Из них 17,5% - граждане от 66 до 79 лет, а 5,6% - старше 80. Не уменьшается и количество заболевших детей. Коронавирус подхватили 10,4% несовершеннолетних.
Всего с начала пандемии в донском регионе заразились 205 232 человека. Антирекорд на Дону обновляется ежедневно на протяжении последних нескольких суток. Как сообщал Rostov.ru, если ситуация не улучшится, в Ростовской области могут ужесточить ограничения по COVID-19.