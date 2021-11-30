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В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 649 человек

В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 649 человек
В Ростовской области растет число инфицированных COVID-19. За сутки с 1 по 2 декабря новыми пациентами с коронавирусом стали 649 человек.

Больше всего зараженных выявили среди людей в возрасте от 46 до 65 лет. В этой категории диагноз подтвердился у 212 человек. Немного меньше (211) заболевших составила молодежь от 18 до 45 лет. Также положительные результаты ПЦР-тестов получили пенсионеры. По информации регионального правительства, 174 инфицированных - люди старше 66 лет, из которых 71 - пожилые дончане старше 80 лет. Меньше всего новых пациентов с COVID-19 среди детей. Медики выявили 52 случая заражения среди несовершеннолетних.

С начала пандемии коронавирус обнаружили у 176 843 жителей Ростовской области. Большинство из них уже побороли опасную инфекцию.
Фото: DonDay.ru.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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