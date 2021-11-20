Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 59 детей

В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 59 детей
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 650 человек. По данным на 23 ноября, за последние сутки диагноз подтвердился у 59 несовершеннолетних (9,1%).

На первом месте по числу новых зараженных остается молодежь в возрасте от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории вирус подхватили 238 человек, что составляет 36,6%. Немного меньше инфицированных оказалось в числе людей от 46 до 65 лет - 200 человек, или 30,8%.

COVID-19 выявили и у пенсионеров. Инфекцию подхватили 110 жителей региона от 66 до 79 лет. Они составляют 16,9% новых пациентов с коронавирусом. Меньше всего случаев заражения зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет - 43 человека, или 6,6%.

Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 171 003 человек в Ростовской области. Большинство заболевших уже выздоровели, однако побороть инфекцию смогли не все. По информации правительства региона, COVID-19 унес жизни 8 465 человек.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.