В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 59 детей

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В Ростовской области коронавирусом заболели еще 650 человек. По данным на 23 ноября, за последние сутки диагноз подтвердился у 59 несовершеннолетних (9,1%).На первом месте по числу новых зараженных остается молодежь в возрасте от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории вирус подхватили 238 человек, что составляет 36,6%. Немного меньше инфицированных оказалось в числе людей от 46 до 65 лет - 200 человек, или 30,8%.COVID-19 выявили и у пенсионеров. Инфекцию подхватили 110 жителей региона от 66 до 79 лет. Они составляют 16,9% новых пациентов с коронавирусом. Меньше всего случаев заражения зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет - 43 человека, или 6,6%.Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 171 003 человек в Ростовской области. Большинство заболевших уже выздоровели, однако побороть инфекцию смогли не все. По информации правительства региона, COVID-19 унес жизни 8 465 человек.