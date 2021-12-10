Ещё 652 человека заболели COVID-19 на Дону

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области продолжает бушевать пандемия коронавируса. За последние сутки сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали в регионе еще 652 случая заболевания COVID-19.Среди новых заболевших 32,4% - в возрасте от 18 до 45 лет; 31,3% - от 46 до 65 лет; 19,9% - от 66 до 79 лет; 5,4% - старше 80 лет; 11% - дети.Наиболее сложно инфекцию переносят пожилые люди и те, у которых есть хронические заболевания.С начала эпидемии по 12 декабря на Дону положительные тесты на ковид получили 183365. Большая часть из них, уже пенрнесли инфекцию и получали лечение дома - на самоизоляции.