На Дону еще 165 человек заболели COVID-19

В донском регионе продолжает бушевать пандемия коронавируса. За последние сутки инфекцию выявили еще у 165 человек, а общее число зараженных достигло 97 352.Среди новых заболевших большая часть - это люди в возрасте от 46 до 65 лет.Основной симптом (80-90%) - любое (даже субфебрильное - 37-37,5°С) повышение температуры тела.Кашель сухой или с небольшим количеством мокроты (60-80%).Повышенная утомляемость (40-50%).Внезапная потеря обоняния и/или вкуса (60-80%).Заложенность носа или умеренная ринорея (5%).Конъюнктивит или покраснение глаз (1-2%).Боль в горле (14%).Головные боли, головокружение (8-14%). Сразу по окончании инкубационного периода могут проявляться мигрени различной степени выраженности.Те, кто перенес заражение COVID-19 в легкой форме, сравнивают ощущения с протеканием обычного респираторного заболевания.