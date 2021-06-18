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На Дону еще 165 человек заболели COVID-19

На Дону еще 165 человек заболели COVID-19
В донском регионе продолжает бушевать пандемия коронавируса. За последние сутки инфекцию выявили еще у 165 человек, а общее число зараженных достигло 97 352.

Среди новых заболевших большая часть - это люди в возрасте от 46 до 65 лет.

Наиболее распространенные симптомы коронавируса:

Основной симптом (80-90%) - любое (даже субфебрильное - 37-37,5°С) повышение температуры тела.
Кашель сухой или с небольшим количеством мокроты (60-80%).
Повышенная утомляемость (40-50%).

Менее распространенные
Внезапная потеря обоняния и/или вкуса (60-80%).
Заложенность носа или умеренная ринорея (5%).
Конъюнктивит или покраснение глаз (1-2%).
Боль в горле (14%).
Головные боли, головокружение (8-14%). Сразу по окончании инкубационного периода могут проявляться мигрени различной степени выраженности.

Те, кто перенес заражение COVID-19 в легкой форме, сравнивают ощущения с протеканием обычного респираторного заболевания.

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