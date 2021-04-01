В Ростовской области COVID-19 обнаружили еще у 242 человек

В Ростовской области еще 242 человека получили положительные тесты на коронавирус. По информации регионального правительства, с начала пандемии на Дону выявлено 81 562 зараженных. Большая часть из них уже поборола инфекцию.Среди новых заболевших 26,5% - в возрасте от 18 до 45 лет; 36,4% - от 46 до 65 лет; 20,2% - от 66 до 79 лет; 7,4% - старше 80 лет; 9,5% - дети.В основном пациенты переносят инфекцию в легкой форме или с симптомами ОРВИ: температура, кашель, ломота в теле. Особенно опасен COVID-19 для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.Ростовская область продолжает лидировать среди субъектов ЮФО по числу заражений. В частости, в Волгоградской области – 53 958 инфицированных, в Краснодарском крае – 42 699, а на Ставрополье – 50 787.С начала пандемии в России выявлено 4 572 077 заболевших, среди которых 276 191 до сих пор борются с вирусом.