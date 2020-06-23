На Дону зарегистрировано 9 074 случая заболевания COVID-19 

В Ростовской области количество заболевших COVID-19 превысило девять тысяч. По данным регионального управления Роспотребнадзора за 25 июня, на Дону зарегистрировано 9 074 заражённых. За последние сутки положительные результаты тестов получили 124 человека.Большая часть пациентов переносят болезнь в лёгкой и средней формах. В основном они получают лечение на дому. В больницы попадают пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Именно среди этих категорий населения чаще всего фиксируют случаи смерти от коронавирусной инфекции.На данный момент коечный фонд загружен примерно на треть, около половины пациентов уже выздоровели.В России за сутки зарегистрировали 7 113 новых случаев заражения. За весь период пандемии в стране COVID-19 заболели 613 994 человека. От инфекции скончались 8 605 пациентов.