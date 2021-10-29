Еще 595 человек вылечили от коронавируса в Ростовской области

Фото Алексей Бойко.

В Ростовской области еще 595 человек побороли COVID-19. С начала пандемии опасное заболевание смогли преодолеть 131 907 человек.Большинство переболевших отмечали, что у них в период болезни были повышенная температура, кашель и слабость в теле. При этом некоторые говорили, что появлялась диарея.Известны случаи, когда первые признаки заболевания обнаруживались уже на 2-3-й день после контакта с носителем SARS-CoV-2. Это значит, что инкубационный период инфекции может составлять двое суток. Максимальный задокументированный срок – 27 дней. В среднем ранние симптомы ковида проявляются через 5-6 дней.Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые выделяются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, в редких случаях он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются грязными руками рта, носа или глаз.