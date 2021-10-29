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Еще 595 человек вылечили от коронавируса в Ростовской области

Еще 595 человек вылечили от коронавируса в Ростовской области
В Ростовской области еще 595 человек побороли COVID-19. С начала пандемии опасное заболевание смогли преодолеть 131 907 человек.

Большинство переболевших отмечали, что у них в период болезни были повышенная температура, кашель и слабость в теле. При этом некоторые говорили, что появлялась диарея.

Известны случаи, когда первые признаки заболевания обнаруживались уже на 2-3-й день после контакта с носителем SARS-CoV-2. Это значит, что инкубационный период инфекции может составлять двое суток. Максимальный задокументированный срок – 27 дней. В среднем ранние симптомы ковида проявляются через 5-6 дней.

Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые выделяются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, в редких случаях он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются грязными руками рта, носа или глаз.
Фото Алексей Бойко.
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