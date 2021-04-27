В Ростовской области коронавирусом заболели еще 229 человек

В Ростовской области COVID-19 выявили еще у 229 жителей. По данным на 29 апреля, за период пандемии диагноз подтвердился у 87 731 человека.Большинство переносят инфекцию в легкой форме, с симптомами ОРВИ и гриппа: кашель, повышенная температура, слабость. Среди людей с хроническими заболеваниями распространены случаи, когда коронавирус вызывает осложнения. Как правило, это курильщики и люди пенсионного возраста с ослабленным иммунитетом.Во всех случаях вирус поражает легкие. При поражении более 60% легких пациентов ковидных госпиталей подключают к аппаратам ИВЛ. Однако врачам не всегда удается спасти людей с COVID-19. За минувшие сутки от вируса скончались 16 жителей Ростовской области. Всего за период пандемии инфекция забрала жизни 4 043 человек, сообщили в региональном правительстве.