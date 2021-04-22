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В Ростовской области еще 235 человек получили положительные тесты на COVID-19

В Ростовской области еще 235 человек получили положительные тесты на COVID-19
В донском регионе еще 235 человек получили положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает региональное правительство.
С начала пандемии на Дону было зафиксировано 86 810 случаев заболевания. Большая часть из них уже поборола инфекцию.

Инкубационный период при коронавирусе в большинстве случаев – до 10 дней. В первую волну принято было считать, что до 14 суток. В некоторых отдельных случаях инкубационный период длится около 20 дней.

Наивысший шанс заразиться от человека, который является носителем коронавируса, но до момента распознавания болезни – 1-2 дня, а также от человека, который болеет COVID-19 1-й-4-й день. 95% больных таким образом укладываются в диапазон от двух до шести дней. Во время инкубационного периода SARS-CoV-2 никак себя не проявляет. Многие люди и не подозревают, что болели коронавирусом, потому что перенесли его в легкой форме. Бессимптомно болеют COVID-19 дети и люди с крепким иммунитетом.

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