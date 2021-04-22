В Ростовской области еще 235 человек получили положительные тесты на COVID-19

В донском регионе еще 235 человек получили положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает региональное правительство.С начала пандемии на Дону было зафиксировано 86 810 случаев заболевания. Большая часть из них уже поборола инфекцию.Инкубационный период при коронавирусе в большинстве случаев – до 10 дней. В первую волну принято было считать, что до 14 суток. В некоторых отдельных случаях инкубационный период длится около 20 дней.Наивысший шанс заразиться от человека, который является носителем коронавируса, но до момента распознавания болезни – 1-2 дня, а также от человека, который болеет COVID-19 1-й-4-й день. 95% больных таким образом укладываются в диапазон от двух до шести дней. Во время инкубационного периода SARS-CoV-2 никак себя не проявляет. Многие люди и не подозревают, что болели коронавирусом, потому что перенесли его в легкой форме. Бессимптомно болеют COVID-19 дети и люди с крепким иммунитетом.