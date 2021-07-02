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Еще 101 житель Ростовской области поборол коронавирус

Еще 101 житель Ростовской области поборол коронавирус
В Ростовской области еще 101 человек поборол COVID-19. За период пандемии медики вылечили 90 343 человека, болевших коронавирусом. Многие из них переносили инфекцию дома, на амбулаторном лечении. Болезнь у них протекала в легкой форме с симптомами ОРВИ (кашель, повышенная температура тела, боль в мышцах).

Сейчас в стационарах получают лечение 1 749 человек, из которых 153 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

COVID-19 передается воздушно-капельным путем. Когда зараженный человек кашляет или чихает в вашу сторону, капельки его слюны или слизи из носа могут разлететься на расстояние до одного метра и таким образом заразить вас. Аналогичная ситуация и при контакте с поверхностями. Если инфицированный коснется поручней в автобусе или кнопки в лифте, другие люди, соприкоснувшиеся с этими поверхностями, рискуют заболеть. Поэтому важно регулярно мыть руки, как можно меньше касаться лица и соблюдать социальную дистанцию полтора метра.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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