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Еще 529 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

Еще 529 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
В Ростовской области продолжает бушевать четвертая волна коронавируса. За последние 24 часа опасное заболевание подхватили еще 529 человек.

С начала эпидемии на Дону выявили 143765 зараженных. Большая часть из них уже выздоровели. Многие из них переносили инфекцию дома, на самоизоляции. При этом, были и те, кому нужна была помощь медиков в больницах. По состоянию на 10 октября в ковидных госпиталях остаются 4548 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 53 человека, на неинвазивной ИВЛ – 352 человека.

Ситуация с распространением инфекции остается напряженной. Если заболеваемость не пойдет на спад, власти могут ужесточить коронавирусные ограничения.
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