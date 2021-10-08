Еще 529 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
В Ростовской области продолжает бушевать четвертая волна коронавируса. За последние 24 часа опасное заболевание подхватили еще 529 человек.
С начала эпидемии на Дону выявили 143765 зараженных. Большая часть из них уже выздоровели. Многие из них переносили инфекцию дома, на самоизоляции. При этом, были и те, кому нужна была помощь медиков в больницах. По состоянию на 10 октября в ковидных госпиталях остаются 4548 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 53 человека, на неинвазивной ИВЛ – 352 человека.
Ситуация с распространением инфекции остается напряженной. Если заболеваемость не пойдет на спад, власти могут ужесточить коронавирусные ограничения.