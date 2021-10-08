Еще 529 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

В Ростовской области продолжает бушевать четвертая волна коронавируса. За последние 24 часа опасное заболевание подхватили еще 529 человек.С начала эпидемии на Дону выявили 143765 зараженных. Большая часть из них уже выздоровели. Многие из них переносили инфекцию дома, на самоизоляции. При этом, были и те, кому нужна была помощь медиков в больницах. По состоянию на 10 октября в ковидных госпиталях остаются 4548 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 53 человека, на неинвазивной ИВЛ – 352 человека.Ситуация с распространением инфекции остается напряженной. Если заболеваемость не пойдет на спад, власти могут ужесточить коронавирусные ограничения.