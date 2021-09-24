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Еще 482 человека заболели коронавирусом в Ростовской области

Еще 482 человека заболели коронавирусом в Ростовской области
В Ростовской области продолжает бушевать пандемия коронавируса. Третья волна не идет на спад. Ежедневно выявляют от 450 до 490 новых случаев заражений.

За последние 24 часа в регионе ковид подхватили 482 человека, а общее число инфицированных достигло 136 675. Большая часть из них уже побороли коронавирус. В легкой форме или бессимптомно переносили COVID-19 дети и люди с крепким иммунитетом. Особо опасен вирус для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.
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