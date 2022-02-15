Еще 4 369 жителей Ростовской области заразились коронавирусом

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В Ростовской области коронавирусом заболели еще 4 369 человек. По данным на 17 февраля, инфекцию подхватили 1 534 человека от 18 до 45 лет (35,1%). Немного меньше - 1 494 - пациентов с COVID-19 появились среди жителей региона от 46 до 65 лет. Эта возрастная категория составила 34,2% всех зараженных. Еще 603 случая заболевания - у детей (несовершеннолетние составили 13,8%).Борьбу с опасной инфекцией начали и пенсионеры. Диагноз подтвердился у 555 человек от 66 до 79 лет. Это 12,7% случаев заражения за сутки. Также положительные результаты ПЦР-тестов получили пожилые жители региона. Медики выявили коронавирус у 183 человек старше 80 лет (4,2%).За период пандемии COVID-19 подхватили 279 472 человека. По информации правительства области, 10 201 из них скончался от тяжелых последствий, вызванных опасной инфекцией.