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В Ростовской области коронавирус выявили еще у 59 детей

В Ростовской области коронавирус выявили еще у 59 детей
В Ростовской области растет количество людей с подтвержденным коронавирусом. За сутки с 13 по 14 декабря инфекцию подхватил 641 житель региона.

Большинство новых зараженных снова составила молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 232 человек. Немного меньше (214 человек) зараженных оказались среди людей от 46 до 65 лет. Пациентами с коронавирусом стали и пенсионеры. Борьбу с болезнью начали 108 жителей Ростовской области от 66 до 79 лет и 28 - старше 80 лет. Положительные результаты тестов на COVID-19 получили и дети. Медики зафиксировали 59 случаев инфицирования среди несовершеннолетних.

За период пандемии коронавирус подхватили 184 660 человек. К сожалению, побороть болезнь удалось не всем. По информации правительства региона, 9 184 человека скончались от тяжелых последствий. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые и усугубил COVID-19.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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