Еще 37 жителей Ростовской области старше 40 лет скончались от коронавируса

Фото: Алексей Бойко.

Более 8,5 тысячи жителей Ростовской области скончались от последствий коронавируса. Об этом сообщает правительство донского региона.По данным на 24 ноября, за сутки от опасной инфекции скончались 37 человек. Это 22 женщины от 44 до 87 лет, а также 15 мужчин от 46 до 95 лет. Все жертвы вируса страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, среди которых - ожирение, онкология, сахарный диабет и другие. За весь период жертвами COVID-19 стали 8 502 человека.Не становится меньше и общее число заболевших коронавирусом в регионе. За сутки опасный диагноз подтвердился у 644 жителей региона. Большинство новых пациентов - люди от 18 до 45 лет. Всего с начала пандемии опасным вирусом заразились более 170 тысяч человек. Около 90% уже победили заболевание.В настоящее время в регионе действуют антиковидные ограничения. По мнению властей, справиться с пандемией помогут соблюдение санитарных требований и вакцинация. Прививки в Ростовской области сделали уже более миллиона человек.